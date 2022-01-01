Yıldızdağı'nda kayak severler karın tadına vardı

Sivas Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde sezon açılışına özel hazırlanan programlar renkli görüntüler oluşturdu.

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  • 01.01.2022 19:42
  • Güncelleme: 01.01.2022 19:42
Yıldızdağı'nda kayak severler karın tadına vardı
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Sivas Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde sezon açılışına özel hazırlanan programlar renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye’nin en genç, en ekonomik ve en çok tercih edilen kayak merkezi olan Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi, her seviyedeki pistleri ile 7’den 70’e tüm kayak severlere ev sahipliği yapıyor. Sivas’a 58 kilo metre mesafede bulunan kayak merkezi düzenlenen etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu. Gece kayağında ışıklı snowboard ve meşaleli kayak şovu ilgiyle izledi. Kayakçıların gösteri sırasında açtıkları dev Türk bayrağı izleyenlerden yoğun alkış aldı.

Kayakçılar arasındaki Sivas Valisi Salih Ayhan, birçok alanda olduğu gibi kayaktaki yeteneği ve performansı ile dikkat çekti. Çok sayıda kişi soğuğa rağmen gece konserinde hem müzik ziyafeti çekti hem de kar üzerinde oynayarak eğlendi. Kar üzerinde çekilen halay da görülmeye değerdi.

Birçok kayak merkezinde bu özellik yok

Vali Ayhan, Türkiye’deki birçok kayak merkezinde gece kayağı imkanı bulunmadığını belirterek, "Sivas’ımızın yıldızı Yıldız Dağında sezon açılışını yaptık. Üniversite öğrencilerimizle, KYK’dan gelen misafirlerimizle, Gençlik Sporumuzun sporcuları ve diğer kulüplerimizin sporcularıyla, misafirlerimizle güzel bir havada güzel bir atmosferde sezonun açılışını gerçekleştirdik. İnşallah 15 gün sonra daha da gövde gösterisi şeklinde daha güzel bir açılış yapacağız ama bu sezon açılışı olmuş oldu. Gördüğünüz gibi çocuklarımızla evlatlarımız ile birlikte al bayrağımızla birlikte, meşalelerle bir iniş gerçekleştirmiş olduk. Biz herkesi buraya davet ediyoruz. Yıldız Dağı her yıl üstüne biraz daha koyarak iyi bir noktaya geliyor. Bu sene yoğun bir etkinlik yapacağız. Güzel bir gün gün güzel bir akşam. Gece kayağımızda var gördüğünüz gibi. Türkiye’nin birçok kayak merkezinde böyle bir imkan yoktur. Sivas’ımızın en modern en genç en ekonomik kayak merkezi olmasının altında yatan birçok sebepten de birisi gece kayağının olması. Yıldızdağı misafirlerini bekliyor" şeklinde konuştu.

İHA

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