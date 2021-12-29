Yılbaşı gecesi Emniyet 1826 polisle görev başında

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yılbaşı gecesi asayişi sağlamak üzere 1826 personel görevlendirilmiş bulunuyor.

Yılbaşı gecesi saat 08.00 ile 01.01.2022 günü saat 08.00 arasında genel emniyet tedbirlerine ek olarak 24 saat esasına göre 238 ekip, 1.551 personel İl merkezinde olmak üzere toplam 295 ekip, 1.826 personel görevlendirilerek emniyet ve trafik tedbirleri arttırılmıştır.