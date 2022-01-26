Yeşilhisar'da yollar açık
Kayseri'de etkisini gösteren yoğun kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı. Belediye ekipleri yol açma çalışmaları sonucu Yeşilhisar'da kapalı yol kalmadığı bildirildi.
- 26.01.2022 20:41
- Güncelleme: 26.01.2022 20:43
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Kayseri’de devam eden yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Yeşilhisar ilçesi ve kırsal mahallelerinde, Yeşilhisar belediye ekipleri ulaşımı rahatlatmak ve kazaları önlemek adına çalışmalarını sürdürüyor. 21 kırsal, 14 merkez mahalle olmak üzere kapalı durumda olan yollar açılmış durumda. Ana caddeler başta olmak üzere yaya yollarında, mahallelerde, araçların ve yayaların ulaşımı için, kar küreme ve tuzlama devam ediyor.
BGC
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