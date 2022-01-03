Yeşil sahada renkli görüntüler

Kayseri U-18 Futbol Ligi'nde oynanan Anayurt Final-Hacılar Erciyesspor maçı oynanırken sahaya giren bir köpek, oyuncuları peşinden koşturarak renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

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  • 03.01.2022 11:30
  • Güncelleme: 03.01.2022 11:30
Yeşil sahada renkli görüntüler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri U-18 Futbol Ligi’nde oynanan Anayurt Final-Hacılar Erciyesspor maçı oynanırken sahaya giren bir köpek, oyuncuları peşinden koşturarak renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

Vali Muammer Güler Stadı’nda oynanan Anayurt Final - Hacılar Erciyesspor karşılaşmasının 85. dakikası oynanırken sahaya giren bir köpek hem oyuncuları hem de maçı izleyen taraftarları gülümsetti. Köpeğin zarar görmemesi için maçı durduran hakem, oyunculardan köpeğin dışarı çıkarılmasını istedi. Bunun üzerine bazı oyuncular köpeği yakalayabilmek için peşinden koştu. Bu durumu oyuna çeviren sevimli köpek ise zamlan zaman kaçarken, zaman zaman ise saha içinde yuvarlanarak kendini yaklaşamaya çalışan oyuncular ile oyun oynadı.

Durumu tebessüm ile izleyen iki takım kenar yönetimi ve taraftarlar oyunculara köpeği yakalayabilmesi için taktik verdiler. Son olarak kalecinin boş su şişesini kenara atarak köpekten getirmesini istemesi ile köpek sahanın dışına çıktı. Maç kaldığı yerden devam ederken, kaybedilen zaman nedeniyle hakem maça 5 dakika ekledi. Akıllarda ise oyuncuların köpeği yakalamak için verdiği renkli görüntüler kaldı.

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İHA

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