Yerli buğday tohumları toprakla buluştu

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla yerli buğday çeşitlerinin ekimi yapıldı.

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  • Güncelleme: 13.12.2021 10:19
Yerli buğday tohumları toprakla buluştu
Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla yerli buğday çeşitlerinin ekimi yapıldı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla yerli buğday çeşitlerinin ekimi yapıldı.

Yozgat’ta yerli buğday çeşitlerinin korunması ve tüketiminin devamlılığın sağlanması amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında Atalık buğdayı, Sarıbursa, Sarıbuğday, Akbuğday, Siyez ve Karakılçık buğday çeşitlerinin ekimi yapıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, ekimlerin önceki yıllarda "Yerel Buğday Projesi’’ kapsamında küçük alanlarda ekilerek çoğaltılan tohumların İl Müdürlüğü personellerinin nezaretinde yapıldığını söyledi.

"Ülkemiz buğdayın anavatanı ve gen merkezi durumunda’’

İl Müdürü Tanju Özkaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemiz, en temel besin kaynağı olan buğdayın anavatanı ve gen merkezi durumundadır. Ekimlerini yaptığımız çeşitler, yüzyıllardır İlimizde ve ülkemizde yetiştirilen atalarımızdan bize intikal eden buğday çeşitlerimizdir. Bizim ata mirası tohumlarımız ve eski tatlarımızdır. 1970’li yıllardan sonra çiftçilerimizce daha fazla verim veren modern buğday çeşitleri kullanmaya başlanması ile birlikte geleneksel buğday türlerinin ekim ve üretimi düşüşe geçmiştir. Geçtiğimiz yıllarda "Yerel Buğday Projesi’’ kapsamında bu çeşitler değişik ilçe ve köylerimizde başka çiftçilerimizle ekilerek çoğaltılmıştı. Çoğaltılan bu atalık yerel buğdayların çiftçi eliyle korunması, ekiliş ve üretiminin yaygınlaştırılması gayesiyle buralarda çoğaltılan tohumluklardan Sarıbursa buğdayı Merkez İnceçayır köyünde, Akbuğday çeşidi Sorgun ve Merkez İlçemizde, Siyez buğdayı Yerköy İlçemizde, Karakılçık buğdayı Merkez ilçemizde deneme parseli şeklinde toplamda 3 ilçemizdeki 6 köyde 7 çiftçimizle birlikte ekilmiştir. Amacımız bu atalık buğday çeşitlerinin çiftçilerimiz tarafından belirli alanlarda ekimlerinin yapılarak gen kaynaklarının çiftçimiz eliyle korunmasını sağlamak ve ata mirasımız olan yerel buğday tohumlarının çiftçi eliyle üretim ve tüketiminin devamını sağlamaktır. Çiftçilerimiz yeni tohumların yanında bu tohumlukları da ekmelerini ve bu ata mirasımız olan tohumlukların halk elinde muhafaza etmelerini istiyoruz.” dedi.

İhlas Haber Ajansı

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