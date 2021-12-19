Yerköyspor yönetimine yeni isim

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Yerköyspor'da mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyeliğine Cihat Büber'i getirildi.

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  • Güncelleme: 19.12.2021 13:00
Yerköyspor yönetimine yeni isim
Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Yerköyspor'da mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyeliğine Cihat Büber'i getirildi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Yerköyspor’da mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyeliğine Cihat Büber’i getirildi.

Altyapı çalışmaları ile dikkat çeken Yerköyspor, aynı zamanda yönetimini de güçlendirmeye devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Yerköyspor Kulüp Başkanı Hacı Yusuf Şahin, “Cihat Büber Yahyalımızın tanınmış ve sevilen siması. Kendisi spora özel ilgi duyan birisi. Yerköyspor olarak yaptığımız tüm faaliyetleri yakinen takip eden birisi. Kendisine yönetim kurulu üyeliğini teklif ettik. Sağ olsun bizi kırmadı. Kulübümüzün mali işlemlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak beraber memleket çocukları için koşmaya devam edeceğiz” dedi.

Cihat Büber ise yaptığı açıklamada, “Yerköyspor 37 yıllık geçmişi olan köklü kulübümüz. İlçemizde yaptıkları altyapı çalışmalarıyla gençlerimizi çocuklarımızı spora alıştıran onları iyi noktalara getirmek için gayret gösteren bir kulübümüz. Bana böyle bir teklif gelince büyük memnuniyet duydum. Böyle bir kulüpte böyle güzelliklere imza atacak bir kulüpte olmak gerçekten onur verici” ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı

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