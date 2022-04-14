Yerel radyolardan tarihi hamle

RATEM Yerel projesinde yer alan, ilinde çok dinlenen 175 radyo artık ölçülüyor, raporlanıyor, içerik üretiyor ve dünyanın her yerinden dinlenebiliyor.

PAYLAŞ
  • 14.04.2022 16:51
  • Güncelleme: 14.04.2022 18:15
Yerel radyolardan tarihi hamle
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

RATEM Yerel projesinde yer alan, ilinde çok dinlenen 175 radyo artık ölçülüyor, raporlanıyor, içerik üretiyor ve dünyanın her yerinden dinlenebiliyor.

Türkiye genelinde yayın yapan ulusal, bölgesel ve yerel 720 radyo ve televizyon üyesi bulunan, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği - RATEM, gerçekleştirdiği proje ve faaliyetlerle sadece üyelerinin değil hem ulusal hem de bölgesel ve yerel yayıncıların desteğini alarak tüm yayıncılık sektörünün sesi olmayı sürdürüyor. RATEM Yönetim Kurulu Başkanı M. Aydın Şerbetçioğlu, yerel radyoların en önemli sorununa çözüm getirdiklerini, bir reklam mecrası olarak yıllardır reklam harcamalarından hak edilen payı alamayan yerel radyolar için geliştirdikleri projeyi hayata geçirdiklerini açıklayarak, “Üzerinde uzun zamandır çalışılan, her türlü altyapısı hazırlanarak kurulan, yüzde yüz RATEM iştiraki olan RATEM Bilişim A.Ş., Radyosfer uygulamasından sonra RATEM Yerel uygulamasını da devreye aldı. Bu projeyle reklamverenlerin ve reklam ajanslarının da beklentilerini karşılayacak bir noktaya gelindi. Reklam, reklamveren ve reklam ajansları nezdinde tüm faaliyetler RATEM Yerel projesinde iş ortağımız olan AudioTime üzerinden yapılacaktır” dedi. RATEM Yerel ile dünyanın her yerine iletilebilen yayınlar sayesinde bugüne dek üye yerel radyoların ticari iletişimden (reklam, sponsorluk, ürün yerleştirme gibi) dünya standartlarında pay almasının sağlanacağını söyleyen Şerbetçioğlu, aynı zamanda radyo yayınlarının erişim, ölçümleme ve reklam raporlamasının akredite kuruluşlar tarafından yapılacağını da açıkladı. Şerbetçioğlu ayrıca, üye yerel radyoların radyo reklam harcamalarından aldıkları payın sembolik olduğunu, bu uygulamanın aynı zamanda toplam reklam harcamaları içinde genel olarak radyo reklam harcama payını da yükselteceğini vurgulayarak, “Bu yöntemlerle reklam dağıtımı da şeffaf ve güvenilir yöntemlerle planlanıyor. Markaların yerel radyolar için ödediği bütçenin sadece yüzde 15’i radyolara ulaşmaktaydı. Ölçülen ve raporlanan radyoları seçen markalar şimdi tüm süreci şeffaf takip edebiliyor“ diye konuştu.

Aydın Şerbetçioğlu açıklamalarının devamında, sektörün gelişimi ve yaşanan sorunların çözümü için üyelerinden aldıkları güç ve desteğin oluşturduğu enerji ile her mecrada büyük bir sabır ve kararlılıkla ilerlediklerini belirterek, hayata geçirdikleri RATEM Yerel projesinin de üyelere, markalara ve ülkemize yararlı olmasını dilediklerini söyledi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Olayı yerinde çözen milli 'KIRAÇ' Kayseri'de

Olayı yerinde çözen milli 'KIRAÇ' Kayseri'de

Semt pazarında fiyatlar düşmeye başladı

Semt pazarında fiyatlar düşmeye başladı

Trenlere Ramazan Bayramı düzenlemesi

Trenlere Ramazan Bayramı düzenlemesi

Talas ilave tramvay hattı çalışmalarında son durum

Talas ilave tramvay hattı çalışmalarında son durum

Avukat Çıtak: 'Hasar tespit tutanağına itiraz hakkı pek bilinmiyor'

Avukat Çıtak: “Hasar tespit tutanağına itiraz hakkı pek bilinmiyor”

Özdoğan: 'Biz uğraştıkça ve çalıştıkça Allah güzellikleri lütfediyor'

Özdoğan: 'Biz uğraştıkça ve çalıştıkça Allah güzellikleri lütfediyor'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

5
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

6
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KAYÜ Rektörü Karamustafa'dan Turizm Haftası Mesajı

KAYÜ Rektörü Karamustafa'dan Turizm Haftası Mesajı

Yerel radyolardan tarihi hamle

Yerel radyolardan tarihi hamle

DAHA FAZLA
Motosiklet denetimleri devam ediyor

Motosiklet denetimleri devam ediyor

Develi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi faaliyetlerine başlayacak

Develi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi faaliyetlerine başlayacak

Fatma Arslan Paris'teki Olimpiyat Şampiyonasına katılacak

Fatma Arslan Paris'teki Olimpiyat Şampiyonasına katılacak

Bünyan Şehitleri video ile anıldı

Bünyan Şehitleri video ile anıldı

Kayserispor ile Rizespor 26. randevuda

Kayserispor ile Rizespor 26. randevuda