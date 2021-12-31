Yeni yıla korona virüsle girmeyin

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, yeni yılı kutlayacak vatandaşlara uyarılarda bulunarak, 'Özellikle evlerimizde daha küçük topluluklar halinde bu tür eğlenceleri planlayabilirsek daha sağlıklı bir yeni yıl girişi olabilir' dedi.

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  • Güncelleme: 31.12.2021 15:31
Yeni yıla korona virüsle girmeyin
Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, yeni yılı kutlayacak vatandaşlara uyarılarda bulunarak, 'Özellikle evlerimizde daha küçük topluluklar halinde bu tür eğlenceleri planlayabilirsek daha sağlıklı bir yeni yıl girişi olabilir' dedi.
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Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, yeni yılı kutlayacak vatandaşlara uyarılarda bulunarak, “Özellikle evlerimizde daha küçük topluluklar halinde bu tür eğlenceleri planlayabilirsek daha sağlıklı bir yeni yıl girişi olabilir” dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, Yılbaşından önemli olan havaların soğumasıdır. Aralık ve Ocak aylarında havalar artık çok soğuk olduğu için kapalı mekanlarda çok daha fazla vakit geçirilmeye başlandı. Özellikle iş yerlerinde ve okullarda eskisi kadar havalandırmayı sağlamamız mümkün değil. Kişiler daha yakın temas içerisindeler. O yüzden de maalesef bu dönemde virüs hızla yayılacak. Özellikle soğuk dönemde maskeye dikkat etmek aslında daha büyük avantaj sağlarken bir yandan da diğer kış aylarında görünen solunum virüsleri maalesef semptom olarak korona virüs ile karışabiliyor. Bundan dolayı en ufak bir semptomda kendimizi mutlaka izole etmemiz gerekiyor. Bunun dışında da kış aylarında ortamları havalandırma hassasiyetimizi devam ettirmeliyiz. Ayrıca maske, kişisel mesafe bu dönemde önem arz ediyor. Diğer ülkelerde çok yüksek sayıda saptanan omicron varyantı ile maalesef vakalar artmaya devam edecek. Özellikle ocak ayının ikinci yarısında vaka sayısında artış bekliyoruz. Bu dönemde aşının etkisiyle virüse yakalanan kişilerde hastalık çok daha hafif seyrediyor. Bu muhtemelen 2020 yılında yaşadığımız vaka sayıları gibi olmayacak. Aşısını olmamış ve aşısını tamamlamamış vatandaşlarımızda maalesef ağır seyretmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Yeni yılı kutlayacak vatandaşlara uyarılarda bulunan Toker, “Yeni yılı kutlamak isteyen vatandaşlarımız mutlaka restoran veya eğlence merkezlerinde bulunacaklar. Buralarda da maske kullanımının uygun şartlarda olmayacağını ön görebiliyoruz. Kalabalık mekanlarda eğer mesafeyi koruma hassasiyeti gösterirsek çok daha başarılı olabilir. Bizim özellikle istediğimiz bu sene de bir miktar daha kendimizi koruyabilmek adına daha fazla kapalı mekanlara gitmemeyi tercih etmek, özellikle evlerimizde daha küçük topluluklar halinde bu tür eğlenceleri planlayabilirsek daha sağlıklı bir yeni yıl girişi olabilir” şeklinde konuştu.

İHA

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