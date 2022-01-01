Yeni yıl kutlamasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yeni yıl kutlaması yapan 3 arkadaş arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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  • 01.01.2022 03:46
  • Güncelleme: 01.01.2022 03:46
Yeni yıl kutlamasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yeni yıl kutlaması yapan 3 arkadaş arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay; Fatih Sultan Mehmet mahallesi Kambolat caddesinde meydana geldi. Tek katlı evde yeni yıl kutlaması yapan 3 arkadaş arasında bilenmeyen bir nedenle sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Nurettin Ö. (55) kendisine küfür ettiği gerekçesi ile Mehmet Güneş’e (43) bıçakla saldırdı. Güneş ile birlikte kavgayı ayırmaya çalışan Kadir Yılmaz (56) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Güneş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri cinayet zanlısını gözaltına aldı. Polis, yeni yılın ilk saatlerinde işlenen cinayet olayı ile ilgili inceleme başlattı.

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