Yazlık Patates ekimi başladı

Niğde'nin Altunhisar İlçesi'nde yazlık patates ekimi başladı. Yeni ekilen ürünler 60 gün sonra hasat edilip sofralara ulaşacak.

PAYLAŞ
  • 11.04.2022 13:19
  • Güncelleme: 11.04.2022 13:19
Yazlık Patates ekimi başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’nin Altunhisar İlçesi’nde yazlık patates ekimi başladı. Yeni ekilen ürünler 60 gün sonra hasat edilip sofralara ulaşacak.

Altunhisar Ziraat Odası Başkan Vekili Tuncer Özçelik, geçen yıl 25 bin dönüm alana ekilen patatesin bu yıl 8 bine düştüğünü söyledi. Bu yıl ekimin az olduğunu ifade eden Özçelik, “Niğde patatesi ile ünlü. Altunhisar ilçemizin yazlık turfanda patates ekimi başladı. Altunhisar’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şu anda ekim başladı, 3-5 güne de ekimler biter. Ekemeyen çiftçi arkadaşlarımız var. Patates ekimi biraz azaldı. Geçen sene Altunhisar genelinde 25 bin dönüm ekim alanları vardı. Şu anda ekim alanları 8 bine kadar düştü. Bu sene 10-8 bin dekar alanda 30 bin veya 35 bin ton civarında ürün alabiliriz” dedi.

Patates çiftçisi alternatif ürünlere yöneliyor

Maliyetlerin ekimlerin azalmasına neden olduğunu belirten Özçelik, “Patates ekimlerinin azalmasının nedeni pahalı maliyetlerin yüksek olması. 1 ton mazot 22 bin lira, 1 ton gübre 14 bin lira, en ucuzu 7 bin lira. Bir şişe ilaç 750 lira. Şu anda maliyetler çok yüksek olduğu için ekemiyor. Ekemeyen çiftçi arpa, yulaf, buğday, nohut, fasulye gibi ürünlere yöneliyor. Devlet bu ürünlere destek veriyor. Onlar da bu ürünlere yöneliyor” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir'in 'Değer Gençlik Projesi' yine dopdolu

Büyükşehir'in 'Değer Gençlik Projesi' yine dopdolu

Büyükşehirden ihaleler

Büyükşehirden ihaleler

Talas Antika Pazarı Ramazan'da da hız kesmeden devam ediyor

Talas Antika Pazarı Ramazan'da da hız kesmeden devam ediyor

Parklar yenileniyor, Kocasinan güzelleşiyor

Parklar yenileniyor, Kocasinan güzelleşiyor

Başkan Alan: 'Esnaf Bakanlığı kurulmalı'

Başkan Alan: 'Esnaf Bakanlığı kurulmalı'

Kayseri'de yaban hayatı 26 fotokapanla takip ediliyor

Kayseri'de yaban hayatı 26 fotokapanla takip ediliyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

6
Kayseri için projelere imza atılıyor

Kayseri için projelere imza atılıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yahyalı'da kadınlar için yeni iş imkanları oluşturuluyor

Yahyalı'da kadınlar için yeni iş imkanları oluşturuluyor

Polat'tan 'akaryakıt istasyonu' ihalelerine tepki: 'Kentin istasyon çöplüğüne dönmesini istemiyoruz'

Polat'tan 'akaryakıt istasyonu' ihalelerine tepki: 'Kentin istasyon çöplüğüne dönmesini istemiyoruz'

DAHA FAZLA
Büyükşehir ile hayırsever işbirliğinde yapılacak caminin temeli atıldı

Büyükşehir ile hayırsever işbirliğinde yapılacak caminin temeli atıldı

Bölgesel Amatör Lig'de Play-Off heyecanı başlıyor

Bölgesel Amatör Lig'de Play-Off heyecanı başlıyor

Kayseri'de batakhanelere kumar baskını

Kayseri’de batakhanelere kumar baskını

Milletvekili Ataş: 'Önlem alın yoksa tamamen bitecek!'

Milletvekili Ataş: 'Önlem alın yoksa tamamen bitecek!'

Meteoroloji uyardı: Kayseri'de sıcaklıklar düşüyor, kar yağabilir

Meteoroloji uyardı: Kayseri’de sıcaklıklar düşüyor, kar yağabilir