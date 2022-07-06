Yazar Hayati İnanç, Yozgatlılarla buluştu

Yozgat Belediyesince düzenlenen 'Aylık Gönül Söyleşileri' programı çerçevesinde Yazar Hayati İnanç, vatandaşlarla bir araya geldi.

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  • 06.07.2022 10:15
  • Güncelleme: 06.07.2022 10:15
Yazar Hayati İnanç, Yozgatlılarla buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat Belediyesince düzenlenen “Aylık Gönül Söyleşileri” programı çerçevesinde Yazar Hayati İnanç, vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen programa her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce kişinin katıldığı söyleşiyi Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman da vatandaşlarla birlikte takip etti. Yaklaşık 1.5 saat süren söyleşi de İnanç, Divan Edebiyatı şiirlerinden örnekler sunarak hikaye ve anlamlarını da paylaştı.

Divan Edebiyatı şairlerinden Yozgatlı Mehmet Said Fenni Efendi’nin şiirlerini okuyan ve Fenni Efendi’ye methiyeler dizen İnanç, seslendirdiği dizelerle dinleyicileri kimi zaman hüzünlendirdi kimi zaman da gülümsetti.

Program sonunda Yazar İnanç’a teşekkür eden Vali Ziya Polat ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer günün anısına hediye takdim etti.

İHA

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