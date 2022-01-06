Yazar Hayati İnanç velilerle buluştu

’Bir Usta Bin Çırak’ etkinlikleri kapsamında Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi’nde öğrenciler ile bir araya gelen Yazar Hayati İnanç, Tekden Eğitim Kurumları öğrencilerinin velileri ile söyleşi düzenledi.

Özel Tekden Koleji Konferans Salonu’nda düzenlenen ’Can Veren Pervaneler’ söyleşisine Yazar hayati İnanç, Özel Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, Tekden Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Göksel Orhan, okul yönetimi ve öğrenci velileri katıldı. Özel Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, “Aramızda çok kıymetli bir insan var. Biz gençlerimizle onu buluşturmak için davet etmiştik ama velilerden gelen büyük taleple de bu programı tertip ettik. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın akademik seviyelerinin yüksek olmasını istiyoruz ama bunun yanında kültür ve medeniyet değerlerimizi de hakkıyla öğrensinler. Bütün gayretimiz bunun üzerine. Onları iki kanatlı kuş gibi yetiştirme üzerine. Sizler de aile olarak destek veriyor ve çok iyi bir şekilde çocukları bize gönderiyorsunuz. Bu da çok anlamlı. Bu yüzden velilerimizi tebrik ediyorum. Bizi kırmayıp teşriflerinden dolayı değerli Hayati İnanç beye çok teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra Yazar Hayati İnanç, velilerle ’Can Veren Pervaneler’ söyleşisini gerçekleştirdi.