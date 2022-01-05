Yazar Hayati İnanç Tekden'li öğrencilerle buluştu

Kayseri'de bulunan Ünlü Yazar Hayati İnanç Tekden Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

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  • 05.01.2022 17:41
  • Güncelleme: 05.01.2022 17:49
Yazar Hayati İnanç Tekden'li öğrencilerle buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bulunan Ünlü Yazar Hayati İnanç; Tekden Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

’Bir Usta Bin Çırak etkinlikleri kapsamında Tekden Fen ve Anadolu Lisesi ülkemizde çeşitli alanlarda başarılar elde etmiş bilge insanlarla öğrencilerini buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinlikte; Müzik Kulübü, ’Gesi Bağları’ ve ’Fikrimin İnce Gülü’ eserleri ile katılımcılara mini konser verdi. Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden ise etkinlikte yaptığı konuşmada; "Muhteşem bir medeniyete sahip milletin evlatlarıyız. Bu medeniyetin özünü bilmek zorundayız" ifadelerini kullandı. Sahneye davet edilen Hayati İnanç divan edebiyatının özlü beyitleri ve tarihimizin önemli kıssalarından örnekler verdi.

Yazar Hayati İnanç Tekdenli öğrencilerle bir araya gelerek ’Can Veren Pervaneler’ söyleşisi gerçekleştirdi.

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İHA

Kayseri Gündem
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