Yaz Kur’an kursları 27 Haziran’da başlıyor

Bu sene yaz Kur’an kursları, ‘haydi koş gel, camiler seninle güzel’ temasıyla 27 Haziran Pazartesi günü başlıyor.

Bugün camilerde Cuma hutbesinin konusu yaz Kur’an kursları hakkında oldu. Okunan hutbede, Kur’an öğrenmenin faziletleri anlatılarak ailelerin çocuklarını camilerde açılacak kurslara göndermeleri istendi. “Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır” Hadis-i Şerifi’nin hatırlatıldığı hutbede, “Allah Teâlâ’nın bizlere emanet ettiği en kıymetli nimetlerden biri de çocuklarımızdır. Fani olan insanın gök kubbe altında bırakabileceği en değerli ve en anlamlı eseri çocuklarıdır” denildi.

Çocukları, Allah’a kulluk bilinci ve ibadet aşkıyla büyütmek, iyi bir insan ve güzel bir Müslüman olarak yetiştirmenin ailelerin sorumluluğunda olduğunun hatırlatıldığı hutbede, “Çocuklarımızın Yüce Kitabımız Kur’an’ı, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in örnek hayatını, iman ve ibadet esaslarını, dinî ve ahlaki değerlerimizi öğrenebilecekleri yaz Kur’an kurslarımız 27 Haziran’da başlıyor. Önümüzdeki Pazartesi’den itibaren kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz. “Haydi Koş gel, Camiler Seninle Güzel” şiarıyla camilerimiz göz aydınlığı yavrularımızla bir kez daha şenlenecek. Çocuklarımız Kur’an’ın anlam dünyasıyla buluşacak, İslam ahlak ve terbiyesini gönüllerine nakşedecek inşallah” ifadelerine yer verildi.

Hutbenin sonunda bütün anne-babaların çocuklarını sevgiyle bu önemli faaliyete teşvik etmeleri istendi.