Yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile 36 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yoğun kar yağışının ardından kaldıkları yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile, ekiplerin 36 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

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  • 28.01.2022 09:42
  • Güncelleme: 28.01.2022 10:00
Yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile 36 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde yoğun kar yağışının ardından kaldıkları yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile, ekiplerin 36 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Burhaniye Mahallesi’ndeki yaylada kalan Burhan Sapmaz, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte yoğun kar yağışı dolayısıyla mahsur kaldı. Ailenin yakınlarının durumu acil durum yönetim merkezine bildirmesi üzerine geçtiğimiz çarşamba günü harekete geçen AFAD, JAK, 112 sağlık ekipleri, Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi ekipleri hummalı bir çalışma başlattı. Yiyecekleri bitmek üzere olan aileye ulaşmak için gece gündüz çalışan ekipler, 36 saatin ardından yaylanın yollarını açarak aileye ulaştı. Ekipler tarafından paletli ambulansa getirilen aile, tedbir amaçlı Yahyalı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de, ekiplerin çalışmasında yanlarında oldu.

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İHA

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