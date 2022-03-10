Yaya geçidini kullanan araç sürücüsü pes dedirtti

Olay, dün merkez Kocasinan İlçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesinde meydana geldi. Bir araç sürücüsü yolun karşı tarafına geçmek için yolu kullanmak yerine yaya geçidini kullanarak geçti. Durumu gören vatandaşlar o anı kameralara kaydetti. Görüntüyü izleyen vatandaşlar olaya tepki göstererek sürücünün hem kendisini hem de diğer vatandaşları riske attığını ifade ettiler.

