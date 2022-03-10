Yaya geçidini kullanan araç sürücüsü pes dedirtti
Kayseri'de yolun karşı tarafına yaya geçidinden aracıyla geçen sürücü pes dedirtti.
- 10.03.2022 12:03
- Güncelleme: 10.03.2022 12:03
Olay, dün merkez Kocasinan İlçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesinde meydana geldi. Bir araç sürücüsü yolun karşı tarafına geçmek için yolu kullanmak yerine yaya geçidini kullanarak geçti. Durumu gören vatandaşlar o anı kameralara kaydetti. Görüntüyü izleyen vatandaşlar olaya tepki göstererek sürücünün hem kendisini hem de diğer vatandaşları riske attığını ifade ettiler.
1ha
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