Yatak sektörü Kayseri OSB'de toplandı

Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (İBİA) tarafından 6-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan IBİA Expo Yatak Yan Sanayi ve Teknoloji Fuarı ile ilgili Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bir toplantı gerçekleştirildi. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, sektördeki sanayicilerin katılımıyla yapılan toplantıda OSB olarak sanayicilere her zaman destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, yatak sektöründe faaliyet gösteren sanayicilerle bir araya geldi. Toplantıya Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve OSB Yönetiminin yanı sıra Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği Başkanı Osman Güler ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan katıldı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, sanayicilere her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi. İBİA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler de sektörde sağlanan birlik beraberliğe vurgu yaptı ve yapılan toplantının birlikteliğin göstergesi olduğunu kaydetti.