Yaşlı çiftin odunlarını zabıta taşıdı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde görevli zabıta ekipleri, kışlık odunlarını taşıyamayan yaşlı çifte yardım ederek odunlarını taşıdı.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 24.12.2021 11:24
Yaşlı çiftin odunlarını zabıta taşıdı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde görevli zabıta ekipleri, kışlık odunlarını taşıyamayan yaşlı çifte yardım ederek odunlarını taşıdı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde görevli zabıta ekipleri, kışlık odunlarını taşıyamayan yaşlı çifte yardım ederek odunlarını taşıdı.

Zabıtalara bu duyarlı davranışları için teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Zabıta ekiplerimiz mahalleden gelen ihbar üzerine, soğuk kış günlerinde, yürümekte işlerini yapmakta zorluk çeken yaşlılarımıza yardım ederek, odunlarını taşımışlar. Yardımı ihtiyacı olan ailemize yardım eden zabıta ekiplerimize teşekkür ediyorum. Örnek bir davranış sergilemişler. Belediye olarak vatandaşlarımızın isteklerini elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Büyüklerimiz bizim başımızın tacıdır ve toplumumuzun en kıymetli değerleridir. Onlara daha çok değer vermek, sevgide, saygıda ve hizmette kusur etmemek gerekir. İhtiyacı olan tüm vatandaşlarımız için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizler her zaman onların yanındayız. Gelen ihbarları değerlendiren ekiplerimiz vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak için anında müdahalede bulunuyorlar” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Jandarma'dan kaçak şarap operasyonu

Jandarma'dan kaçak şarap operasyonu

OSB Müdürleri uyum içinde

OSB Müdürleri uyum içinde

Milletvekili Ataş, ekonomi politikalaını eleştirdi

Milletvekili Ataş, ekonomi politikalaını eleştirdi

Kaski'den Felahiye'ye 2 milyonluk yatırım

Kaski'den Felahiye'ye 2 milyonluk yatırım

ERÜ'ye Hayırsever Desteği Devam Ediyor

ERÜ'ye Hayırsever Desteği Devam Ediyor

Yeni havalimanı 2022'ye

Yeni havalimanı 2022'ye

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

4
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

5
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

6
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Başkan Büyükkılıç Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Erü'nün 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi' başarısı

Erü'nün 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi' başarısı

DAHA FAZLA
MHP İl Başkanı İncetoprak bugün Turkovac aşısı oluyor

MHP İl Başkanı İncetoprak bugün Turkovac aşısı oluyor

Acının en tatlısı Talas'ta hizmete açıldı

Acının en tatlısı Talas'ta hizmete açıldı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Develi'de zabıta fiyat denetimi yaptı

Develi'de zabıta fiyat denetimi yaptı

Başkan Büyükkılıç'ın Ankara temasları

Başkan Büyükkılıç'ın Ankara temasları