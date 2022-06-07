Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı şekilde bulunan puhu kuşu, gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından veteriner hekime teslim edildi.

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  • 07.06.2022 09:39
  • Güncelleme: 07.06.2022 10:33
Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı şekilde bulunan puhu kuşu, gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından veteriner hekime teslim edildi.

Baykuş ailesine mensup olan puhu kuşu geniş kanat açıklığı ve iri yapıları ile kolayca ayırt edilebilirken, sessiz uçuşları ve gece görüşleri ile sadece karada değil havada da avlanabiliyor. Avlanma yelpazesi geniş olan puhu kuşunun, avlanma listesinde neredeyse tüm küçük canlılar yer alıyor.

Puhularda dişi kuş kuluçkadayken yuvaya erkek puhu kuşu baktığı için bilinçsiz ve yasa dışı avlanılmasının puhu ailesi için çok olumsuz sonuçları oluyor. Yaralı bulunan puhu kuşu, gerekli tedavisinin yapılmasının ardından ekipler tarafından doğal ortamına geri bırakılacak.

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İHA

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