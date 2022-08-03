Yaralı leyleğe yardım eli

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Çuğun Köyü'nde vatandaş tarafından yaralı bulunan Ak Leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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  • 03.08.2022 16:41
  • Güncelleme: 03.08.2022 16:41
Yaralı leyleğe yardım eli
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’in Kaman ilçesine bağlı Çuğun Köyü’nde vatandaş tarafından yaralı bulunan Ak Leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Doğa Korunma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hasan Tezer, yurdun her bölgesinde duyarlı davranan vatandaşa teşekkür etti. Tezer, "Ak leyleğin tedavisi tamamlandığında alındığı ortama tekrar bırakılacak. Duyarlı vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Yaralı tüm yaban hayvanları için şube müdürlüğümüze ulaşmanızı rica ederiz" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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