'Yanlışlara milli ve manevî değerlerimiz alet ediliyor'

Saadet Partisi Melikgazi İlçe Yönetimi divanı yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

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  • Güncelleme: 31.12.2021 14:22
'Yanlışlara milli ve manevî değerlerimiz alet ediliyor'
Saadet Partisi Melikgazi İlçe Yönetimi divanı yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Vacit Kip, "Kayserili hemşehrilerimiz, Milli Görüş'ün iktidarda olduğu günleri özlemle, Saadet Partisi'nin yeniden yetki sahibi olacağı günleri de hasretle bekliyor. Melikgazi ilçe yönetimi olarak bu hasrete ve özleme son vereceğimiz günler yakındır. Kararlıyız, inanıyoruz ve başaracağız!" dedi.

Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Vacit Kip hükümeti sert bir dille eleştirdi. Kip "İktidarın yanlışlarına milli ve manevi değerlerimizi alet etmesidir. Bu yıl, bu yanlış anlayışın da dozunu her geçen gün artırdığı bir yıl oldu maalesef. İşte bunun son örneği, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ve bunu meşru göstermek için algı fabrikalarında üretilen söylemler. "Kur Korumalı Mevduat"a İslami kılıf uydurmak için faize "devlet desteği ve hibe" adını verip, buna cevaz verenler... Allah'tan korkun." açıklamasında bulundu.

Vacit Kip, "Asgari ücrete yapılan zam için 'Tarihimizde böyle bir şey olmadı.' dediler. Anlaşılan hafızaları epeyce zayıflamış çünkü 60 yıl önce değil, bu arkadaşlar iktidara gelmeden 5 sene önce Erbakan Hoca %130 zam verdi! Cumhuriyet tarihinin en büyük zammıymış! Külahıma anlat şimdi ne oldu asgari ücret bu zamma rağmen açlık sınırının altına indi. %50 zam yapacaksınız ama hemen arkasından attığınız adımlarla enflasyon bu zammı gölgede bırakıyor. Ülkemiz için her açıdan zorlu ve tarihi bir yılı geride bırakıyoruz. Bu yılı birkaç kelime ile özetlemeye çalışsak sanırım bu kelimelerin başında; enflasyon, hayat pahalılığı, işsizlik, ekonomi ve öngörülemezlik gelir. Ahmed Hamdi'nin "Türkiye, evlatlarına kendisinden başka bir şeyle uğraşma imkanı vermiyor" cümlesiyle ifade ettiği gibi; işçisinden, memuruna, akademisyeninden öğrencisine, gencinden yaşlısına hiç kimsenin bir an olsun, ülkenin bu gündeminden kaçamadığı bir yıl oldu. En sıradan gündelik konuşmalar bile ekonomiye, ülkenin içinde bulunduğu çıkmaza bağlandı. Bizler çok çalışacağız ve Saadet Partisi'ni iktidara taşıyarak bu sıkıntıların bitmesi için çaba sarf edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kurumsal Haber

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