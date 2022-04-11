Yahyalı'da kadınlar için yeni iş imkanları oluşturuluyor

Yahyalı'da kadınlara yönelik yeni iş imkanları oluşturuluyor. 50 kadının elektronik eşya montajı yapımı işinde istihdam edileceğini duyuran Belediye Başkanı Esat Öztürk, bir tekstil fabrikasının da faaliyetlerini Yahyalı'ya kaydırabileceğini açıkladı.

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  • 11.04.2022 16:04
  • Güncelleme: 11.04.2022 16:04
Yahyalı'da kadınlar için yeni iş imkanları oluşturuluyor

Yahyalı Belediyesi'nin girişimleriyle Kayseri'de elektronik eşya üretimi yapan bir fabrika İŞKUR aracılığıyla 50 kadını istihdam edecek. Konu ile ilgili, 1HA'ya özel açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Öztürk, "Kayseri Üniversitemize bağlı Yahyalı Meslek Yüksek Okulu yerleşkesi içinde yer alan binamızdan biri atıl durumda kalmasın diye değerlendirmek istedik. Kayseri'de faaliyet gösteren bir fabrikamızla anlaştık. Burada İŞKUR ile protokol yaptık. 50 hanım kardeşimiz burada istihdam edilecek. Kayseri'den demonte halde gelen elektronik malzemeler burada montaj yapılıp tekrar Kayseri'deki fabrikaya gönderilecek. Belediye olarak buna öncülük yapmış olduk” dedi. 

Benzer bir çalışma modelini bir tekstil fabrikasıyla da yapabileceklerini belirten Öztürk, fabrika sahiplerinin faaliyetlerini tamamen Yahyalı’ya kaydırabileceğini de aktardı. Öztürk, “Ben inanıyorum ki 2-3 ay sonra ilçemizde hanım kardeşlerimiz açısından iş sıkıntısı kalmayacak. 'Ben alın terimi yemek istiyorum' diyen hanım kardeşlerimiz oluyor. Bu bana göre servettir. Yahyalı kadınları çalışmak ve üretmek istiyor.  Hanım kardeşlerimiz iş konusunda gayretli olursa, işadamlarımız da dilerse belediye olarak elimizden geleni yapmaya hazırız" ifadesini kullandı.

1ha

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