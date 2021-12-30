Yahyalı'da hırsızlık faili 3 kişi tutuklandı

Kayseri ili Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde çeşitli tarihlerde faili meçhul evden ve bağ, bahçe ve tarladan, hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı.

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  • Güncelleme: 30.12.2021 12:39
Yahyalı'da hırsızlık faili 3 kişi tutuklandı
Kayseri ili Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde çeşitli tarihlerde faili meçhul evden ve bağ, bahçe ve tarladan, hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı.

Kayseri ili Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde çeşitli tarihlerde faili meçhul evden ve bağ, bahçe ve tarladan, hırsızlık olayları meydana gelmiştir.  

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; olayın şüphelileri olarak tespit edilen (R.B.), (M.G.) ve (S.A.) isimli şahıslar 27 Aralık 2021 tarihinde yakalanmıştır.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde 3 evden hırsızlık, 6 bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık, olayı olmak üzere toplam  9 faili meçhul olay aydınlatılmış olup, yakalanarak gözaltına alınan (R.B.), (M.G.) ve (S.A.) isimli şüpheliler şahıslar 29 Aralık 2021 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştır. 
 

Kurumsal Haber

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