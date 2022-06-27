Yağışlar Kayseri'yi terk etmiyor

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 27 Haziran - 1 Temmuz 2022 tarihlerini kapsayan hafta içinde kent merkezi ve ilçelerde Pazartesi ve Salı gök gürültülü sağanak yağışlı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.

Hafta boyunca kent merkezinde ortalama sıcaklığın en yüksek 22-28 derece arasında; en düşük sıcaklığın ise 11-13 derece arasında olması tahmin ediliyor.

İLÇELERDE HAVA DURUMU

Hava tahminlerine göre Kayseri’nin ilçelerinde bu hafta ortalama hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

Akkışla: En düşük 7, en yüksek 24 derece

Bünyan: En düşük 8, en yüksek 26 derece

Develi: En düşük 11, en yüksek 28 derece

Felahiye: En düşük 9, en yüksek 25 derece

Hacılar: En düşük 11, en yüksek 24 derece

İncesu: En düşük 12, en yüksek 27 derece

Özvatan: En düşük 6, en yüksek 23 derece

Pınarbaşı: En düşük 6, en yüksek 25 derece

Sarıoğlan: En düşük 9, en yüksek 26 derece

Sarız: En düşük 5, en yüksek 24 derece

Talas: En düşük 11, en yüksek 26 derece

Tomarza: En düşük 8, en yüksek 26 derece

Yahyalı: En düşük 11, en yüksek 28 derece

Yeşilhisar: En düşük 12, en yüksek 29 derece.