Yağışlar Kayseri'yi terk etmiyor
Haziran ayının sonuna yaklaşılırken sağanak yağış Kayseri'yi terk etmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiği kentte, bugün ve yarın aralıklarla sağanak yağış bekleniyor.
- 27.06.2022 12:47
- Güncelleme: 27.06.2022 12:47
Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 27 Haziran - 1 Temmuz 2022 tarihlerini kapsayan hafta içinde kent merkezi ve ilçelerde Pazartesi ve Salı gök gürültülü sağanak yağışlı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.
Hafta boyunca kent merkezinde ortalama sıcaklığın en yüksek 22-28 derece arasında; en düşük sıcaklığın ise 11-13 derece arasında olması tahmin ediliyor.
İLÇELERDE HAVA DURUMU
Hava tahminlerine göre Kayseri’nin ilçelerinde bu hafta ortalama hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:
Akkışla: En düşük 7, en yüksek 24 derece
Bünyan: En düşük 8, en yüksek 26 derece
Develi: En düşük 11, en yüksek 28 derece
Felahiye: En düşük 9, en yüksek 25 derece
Hacılar: En düşük 11, en yüksek 24 derece
İncesu: En düşük 12, en yüksek 27 derece
Özvatan: En düşük 6, en yüksek 23 derece
Pınarbaşı: En düşük 6, en yüksek 25 derece
Sarıoğlan: En düşük 9, en yüksek 26 derece
Sarız: En düşük 5, en yüksek 24 derece
Talas: En düşük 11, en yüksek 26 derece
Tomarza: En düşük 8, en yüksek 26 derece
Yahyalı: En düşük 11, en yüksek 28 derece
Yeşilhisar: En düşük 12, en yüksek 29 derece.