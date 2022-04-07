Yabancı uyruklu öğrenciler Medeniyetin Burçları Derneği iftarında buluştu

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları Derneği'nin birlikte düzenledikleri Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2021-2022 dönemi faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri'deki üniversitelerde lisans ve lisansüstü eğitimlerine devam eden 80 ülkeden 200 yabancı uyruklu öğrenci düzenlenen iftar programında buluştular.  

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  • 07.04.2022 12:19
  • Güncelleme: 07.04.2022 12:41
Yabancı uyruklu öğrenciler Medeniyetin Burçları Derneği iftarında buluştu
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Medeniyetin Burçları Derneği tarafından organize edilen ve Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’de (KCETAŞ) düzenlenen iftar programında, Ney Sanatçısı Mustafa Demir tarafından Ney Dinletisi icra edildi. Programda ayrıca Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua da yer aldı.

İftar programında bir konuşma yapan Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun, akademi kapsamında 10 yıldır çeşitli faaliyetler yürüttüklerini ve genellikle İslam ülkelerinden gelen öğrencilerimizin kendilerini ülkemizde yabancı hissetmemeleri için çeşitli faaliyetler yürüttüklerini, öğrencilerimizin kendilerini evlerinde hissedeceği programlarla kendilerine Türk misafirperverliğini en iyi şekilde göstermeye gayret ettiklerini ifade etti. 

Dursun, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) aracılığıyla Medeniyetin Burçları Derneği olarak dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen üniversite öğrencilerinin katıldığı akademi programları düzenlediklerinin de altını çizdi. Türkiye’nin dünya coğrafyasında güçlü bir ülke olduğuna değinen ve 80 ülkeden 200 öğrenci ile birlikte iftar etmekten büyük bir mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi. Ayrıca Dursun konuşmasında öğrencilerin ülkelerine dönerek ülkeleri ile Türkiye arasında gönül köprüleri kurmalarının çok önemli olduğunun da altını çizdi.

İftar programında son olarak Uluslararası Öğrenciler Akademisi kapsamında düzenlenen programlarda ders veren hocalardan bazıları öğrencilerle ilgili duygularını ve böyle bir iftarda bir araya gelmekten duydukları mutluluğu dile getiren konuşmalar yaptılar.

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