Yabancı öğrenciler söyleşide buluştu

Sivas'ta Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katılımı ile Sivas'ta Öğrenci Olmak konulu söyleşi programı düzenlendi.

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  • 14.03.2022 10:26
  • Güncelleme: 14.03.2022 10:26
Yabancı öğrenciler söyleşide buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta; Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katılımı ile "Sivas’ta Öğrenci Olmak" konulu söyleşi programı düzenlendi.

Hamidiye Sohbetleri programı kapsamında gerçekleştirilen söyleşiye Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Habib Soluk, Vali Yardımcısı Kadir Algın, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş katıldı.

Hamidiye Kültür Bahçesi Şale Kitap Kafe’de düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra farklı ülkelerden gelerek Sivas’ta eğitim alan öğrenciler kendilerini tanıtarak kente dair düşüncelerini ifade etti.

Vali Salih Ayhan, Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Habib Soluk, programda öğrencilerle sohbet ederek sorularını yanıtladı.

Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Sanat Sivas Projesinde görev alan müzik öğretmenleri de seslendirdikleri türkülerle programa renk kattı.

İHA

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