Vatandaşı bıçakla tehdit eden şahıs yakalandı

Kayseri'de bir kişiyi bıçakla tehdit ettiği iddia edilen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

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  • 31.07.2022 13:31
  • Güncelleme: 31.07.2022 15:47
Vatandaşı bıçakla tehdit eden şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bir kişiyi bıçakla tehdit ettiği iddia edilen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Sivas caddesi üzerinde bir kişinin bıçakla tehdit edildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan çalışmalarda şüpheliler, suç aleti bıçak ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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