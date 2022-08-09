Valorant Turnuvası kayıtları başladı
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Talas Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Espor Valorant Turnuvası kayıtları başladı.
- 09.08.2022 15:11
- Güncelleme: 09.08.2022 15:48
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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Talas Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Espor Valorant Turnuvası kayıtları başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin yaz dönemini verimli geçirmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Onlarca spor branşında gençlerin gelişmesine katkı sunulurken, Talas Gençlik Merkezi tarafından da Espor Valorant Turnuvası yapılacak.
Takımların turnuvaya 20 Ağustos’a kadar discord kanalı üzerinden başvuru yapabileceği belirtildi.
İHA
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