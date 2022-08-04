Vali ve başkan yazlık buğday hasadı yaptı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte 'Tarım Arazilerin Kullanımının Etkinleştirilmesi' Projesi çerçevesinde yazlık buğday hasadı yaptı. Vali Gökmen Çiçek, 'Dünyanın gıda krizine gittiği bir dönemde boş kalan arazileri ekmek gerçekten çok önemli' dedi.

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  • 04.08.2022 13:23
  • Güncelleme: 04.08.2022 15:21
Vali ve başkan yazlık buğday hasadı yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte ‘Tarım Arazilerin Kullanımının Etkinleştirilmesi’ Projesi çerçevesinde yazlık buğday hasadı yaptı. Vali Gökmen Çiçek, “Dünyanın gıda krizine gittiği bir dönemde boş kalan arazileri ekmek gerçekten çok önemli” dedi.

Sarıoğlan ilçesinde düzenlenen programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan Kaymakamı Hatice Ruveyda Kahraman, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ve çiftçiler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, buğdayın Türk kültüründe gıdadan daha fazla şeyi temsil ettiğini belirterek, “Buğday bereket, nimet ve gelenektir. Buğday ilahi gücün nimeti, güneşin sonsuz sabrı ve toprağın azametli fedakarlığıdır. Bütün dünyayı saran kovid-19 pandemisi sonrasında bütün ülkeler sağlıkla beraber aynı zamanda gıda tedarikinin karşılanması içinde hızlı bir şekilde tedbirler almaya başladılar. 2020’nin ilk aylarında Cumhurbaşkanımızın, biz bize yeteriz Türkiye’m ve ekilmedik bir karış yer kalmasın talimatlarında fitili ateşleyen ilk il Kayseri oldu. Mart ayı sonu olmasına rağmen tedarik ettiğimiz bin 20 ton ekmeklik buğdayı üreticilerimize ulaştırdık. Bu çerçevede ekimler yapıldı. Kurak geçen bir sezon olmasına rağmen o yıl 9 bin ton civarında ekmeklik buğday üretildi. Aynı zamanda bu dönem içerisinde ekmeklik buğday üretiminin yanı sıra diğer hububat ve bakliyatta da ciddi üretimleri gerçekleştirdik” dedi.

"Kayseri 125 milyon adet ekmeğin üretilmesine katkı sağladı"

3 yıl içerisinde Kayseri’nin 125 milyon adet ekmeğin üretilmesine katkı sağladığını söyleyen Şahin, "Son 3 yıl içerisinde sadece yazlık buğday ekilişinde 2 bin 556 ton yazlık buğday tohumu dağıtımını gerçekleştirdik. 2 bin 365 üreticimizle 114 bin 500 dekar alan üretime katılmış oldu. Bu üretim ile 25 bin ton ekmeklik buğday depolarımıza girmiş oldu. Bu ekmeklik buğdayı sadece 3 yılda Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ekilişini yapan Kayseri 125 milyon adet ekmeğin üretilmesine katkı sağlamış oldu. Bu alanların büyük bir çoğunluğunun da bu destekleme olmasa ekilmeyeceğini bir kez daha belirtmek istiyorum. 2022 yılına geldiğimizde ‘ Tarımsal Arazilerin Kullanımının Etkinleştirilmesi’ projesi çerçevesinde bakanlığımız tarafından yüzde 50’si, Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 25’i ve geriye kalan yüzde 25’ide üreticilerimiz tarafından karşılanan 50 bin dekar alanda bin 86 ton yazlık buğday tohumunun TİGEM’den tedariki yapılarak bugün hasadını yapacağımız alanda olduğu gibi ekimini gerçekleştirmiş olduk” ifadelerini kullandı.

"Tarım ve hayvancılık yapan hemşerilerimizi önemsiyoruz"

Tarım ve hayvancılığın olmazsa olmazları içerisinde yer aldığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Biz çiftçimizi önemsiyoruz. Hayvancılık yapan hemşerilerimizi çok önemsiyoruz. Adeta şehrimizin ekilmedik toprağı kalmasın diye de bu yönde bir gayret gösteriyoruz. Belediye hizmetleri arasında tarım ve hayvancılıkla uğraşmak olur mu? demiyoruz. Tam aksine tarım ve hayvancılık bizim olmazsa olmazımız mantığı içerisinde çalışmalarımızı sürdürmek suretiyle sizlerle birlikte oluyoruz. Değişik tohum çeşitleri konusunda yaptığımız destekleri biliyorsunuz. Hayvancılık konusunda yaptığımız destekleri biliyorsunuz. Bütün bunların getirdiği bir bereket sonucunda birliği beraberliğin en güzel örneklerini sergiliyoruz” diye konuştu.

"Bir tek metre kare toprağın bile boş bırakılmasını günah sayan bir dinin mensuplarıyız"

Buğdayın Türk kültüründe farklı bir yeri olduğunu ifade eden Vali Gökmen Çiçek ise, "Hasat şenliğimiz kutlu olsun. Küçüklükten beri hepimiz yerde ekmek görsek öper, başımıza koyar ve bir kenara kaldırırız. Onu yerde tutmayı günah sayarız. Cenabı Allah’a şükretmek babında nimetleri başımızın üstüne koyarız. Buğday başağını Anadolu’nun neresinde olursa olsun birine gösterdiğinizde bir sürü duyguyu kaplar. Buğdaya Amerikalı, Avrupalı başka bakar ama biz Türkler bir başka bakarız. Bir tek metre kare toprağın bile boş bırakılmasını günah sayan bir dinin mensuplarıyız. Ekmeğin çöpe atılmasını israf sayan bir medeniyetin çocuklarıyız. Dünyanın gıda krizine gittiği bir dönemde boş kalan arazilerin tamamını tekrardan bizlerin tüketimi için, çiftçilerimizin buraları seferberlik ruhuyla ekmeleri gerçekten çok önemli" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, biçerdöver ile hasat yaptı. Hasadı gerçekleştirdikten sonra çocuklarla bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek ve Büyükkılıç, çocuklara Kayserispor forması hediye ederek, tezahüratlarda bulundular.

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İHA

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