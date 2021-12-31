Vali Günaydın yeni yıl mesajı yayınladı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajda gelecek yıl için iyi dilek temennilerinde bulundu.

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  • Güncelleme: 31.12.2021 12:00
Vali Günaydın yeni yıl mesajı yayınladı
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajda gelecek yıl için iyi dilek temennilerinde bulundu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın yeni yıl için yayınladığı mesajı aynen yayınlıyoruz:

'Değerli Kayserili hemşehrilerim; sevindiğimiz ve hüzünlendiğimiz anların yaşandığı bir yılı daha geride bırakarak büyük umutlarla yeni bir yıla daha girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. 
Her yeni yıl, başarının, güzelliklerin, mutluluğun ümit edildiği, kardeşlik ve dostluk bağlarımızın pekiştiği, daha müreffeh bir hayata ulaşma yolunda beklentilerimizin olduğu bir yıldır.

Kayserimizde bir bütün olarak siyasetçilerimiz, belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, çalışma arkadaşlarımız, basın mensuplarımız ve çok değerli Kayserili hemşehrilerimiz ile birlikte başta sanayi olmak üzere eğitim, turizm, tarım, sağlık, ulaşım ve bir çok alanda önemli ve başarılı çalışmalar gerçekleştirildi. Bu katkı ve desteklerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

2022 yılında da, tarihimizden aldığımız gücü ve edindiğimiz tecrübeleri sürekli değişen, gelişen dünya şartlarının sağladığı fırsatlarla birleştirdiğimizde, Ülkemiz ve İlimiz için başarılı bir yıl olacağına yürekten inanıyorum.  

Bu duygu ve düşüncelerle, çok kıymetli şehit yakınlarımızın ve kahraman gazilerimizin, Kayserili hemşehrilerimizin, Koronavirüs salgınıyla mücadelede büyük bir özveri ve fedakârlık içinde çalışan sağlık personelimizin ve bütün çalışma arkadaşlarımın, çalışmalarımıza destek veren basın mensuplarımızın ve ailelerinin, yeni yılını en samimi duygularımla tebrik ediyor, 2022 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum.'
 

Kurumsal Haber

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