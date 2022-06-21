Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan Kale ve Müze ziyareti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte Kayseri Kalesi ve bünyesindeki İç Kale Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ederek, Kayseri'nin binlerce yıllık tarihinden gelen eserleri inceledi. Başkan Büyükkılıç, 'Kalemizde bulunan Arkeoloji Müzemizde incelemelerde bulunduk. Tarihi ve tarihin bize bıraktığı mirası bugüne ve geleceğe taşımak bizim için bir borçtur' dedi.

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  • 21.06.2022 11:13
  • Güncelleme: 21.06.2022 13:16
Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan Kale ve Müze ziyareti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte Kayseri Kalesi ve bünyesindeki İç Kale Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret ederek, Kayseri’nin binlerce yıllık tarihinden gelen eserleri inceledi. Başkan Büyükkılıç, “Kalemizde bulunan Arkeoloji Müzemizde incelemelerde bulunduk. Tarihi ve tarihin bize bıraktığı mirası bugüne ve geleceğe taşımak bizim için bir borçtur” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılarak şehre kazandırılan Tarihi Kayseri Kalesi’nde incelemelerde bulundu. Kayseri Kalesi ve içerisinde yer alan İç Kale Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret eden Büyükkılıç ve Çiçek, Kayseri’nin binlerce yıllık tarihinden gelen eserleri inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Kalesi’nde yaptığı konuşmada, medeniyetler şehri Kayseri’yi her yönüyle turizm şehri yapmayı hedef edindiklerini ifade ederek, “Tüm paydaşlarımızla birlikte Kayseri’yi her yönüyle turizm şehri yapmak öncelikli hedefimizdir. Bu çerçevede Kayseri’ de bulunan müzelerimiz de geçmişten geleceğe bir köprü durumundadır. Binlerce yıllık tarihinden gelen eserlerin gelecek nesillere aktarıldığı müzelerimizi gezdik ve bilgi paylaşımında bulunduk” diye konuştu.

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, incelemenin ardından vatandaşlarla da sohbet etti.

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İHA

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