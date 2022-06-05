Vali Çiçek, COD Enerji Üretim A.Ş’yi Ziyaret etti

Vali Çiçek, COD Enerji Üretim A.Ş. yetkilisi Cemil Demirel’den bilgiler alarak tesisi gezdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Pınarbaşı İlçe Kaymakamı İbrahim Gökmen, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ile birlikte Pınarbaşı ilçesine bağlı Küçükkömarmut Mahallesi’nde kurulan Kayseri’nin en büyük Biyogaz Enerji ve Gübre Tesisi olan COD Enerji Üretim A.Ş.’yi ziyaret etti. Tesisi gezerek incelemelerde bulunan Vali Çiçek, COD Enerji Üretim A.Ş. yetkilisi Cemil Demirel ve diğer yetkililerden bilgi aldı. Bölgede başta hayvansal ve tarımsal atıkların enerjiye dönüştürülerek ülke ekonomisine yeniden kazandırılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Vali Çiçek, “Enerji Üretim A.Ş çevresel değerlerimizin yeniden hayat bulmasının yanında istihdam yönünden de ilimiz ekonomisine can suyu olmaktadır. Ben tesisi gezip gördüm. Gerçekten hayran kaldım. Bu tesisi ilçemize kazandıran ve ekonomimize yön vererek katkı sağlayan başta iş insanımız Cemil Demirel ve yönetimine teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarının da devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

COD Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Demirel gezi sonrasında Vali Çiçek’e hediye takdim etti.