Vali Akın'dan Sosyal Yardımlaşma Mütevelli Heyetine Teşekkür

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelline teşekkür belgesi verdi.

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  • 06.01.2022 13:03
  • Güncelleme: 06.01.2022 13:03
Vali Akın'dan Sosyal Yardımlaşma Mütevelli Heyetine Teşekkür
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelline teşekkür belgesi verdi.

2021 yılında görev yapan Halk Temsilcilerine Teşekkür Belgesi veren Vali Akın, devletin ihtiyaç sahibi vatandaşlara eğitimden sağlığa, barınmadan gıdaya kadar her konuda yardım elini uzattığını söyledi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın darda kalan vatandaşlara devletin uzanan şefkat eli olduğunu belirten Vali İbrahim Akın; “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması anlamında vakıf, ülkemiz genelinde önemli bir hizmeti yerine getirmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Mütevelli Heyetinde hem kamu görevlileri, hem hayırseverler, hem de halkımızın temsilcileri yer almaktadır" dedi. Karma bir yapı ile oluşan mütevelli heyetinin vatandaştan gelen talepleri de objektif değerlendirdiğini aktaran Vali Akın, "Mütevelli heyetinin karma bir yapıdan oluşmasının sebebi de vatandaşlarımızın talep ve isteklerinin objektif olarak değerlendirilmesidir. 2021 yılında Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Mütevelli Heyetinde görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Atakan Alan’ın 2021 yılında yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptığı toplantı, mütevelli heyetinde yer alan halk temsilcilerine görevli bulundukları süre içerisinde vakıf çalışmalarına yaptıkları özverili katkılardan dolayı Vali tarafından Teşekkür Belgesi verilmesi ile sona erdi.

İHA

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