Vali Akın, Cacabey Medresesi Restorasyon Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Cacabey Medresesinde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

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  • 23.02.2022 16:38
  • Güncelleme: 23.02.2022 16:38
Vali Akın, Cacabey Medresesi Restorasyon Çalışmalarını Yerinde İnceledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Cacabey Medresesinde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Cacabey Gökbilim Medresesi’nin Anadolu Selçuklu Döneminde astronomi eğitimi verilmek üzere inşa edildiğini belirten Vali Akın, günümüzde ise cami olarak kullanıldığını söyledi. Cacabey Medresesi’nin Kırşehir için en önemli tarihi eserlerinden biri olduğunu ifade eden Vali İbrahim Akın, “Caminin yapısında zaman içerisinde meydana gelen bozulmalar ve yıpranmalar restorasyon ihtiyacını ortaya çıkarmıştı. Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılında tadilata alınan medresede restorasyon çalışmalarına başlanmış, caminin çatıdan su alması önlenmiş, çatıya geçici örtü yapılması dolayısıyla üst örtü kaldırılarak kurumaya bırakılmıştı. Kurumanın sona ermesinin ardından çalışmalar yeniden başlatıldı. Amacımız, bu tarihi eseri çok daha sağlıklı ve sağlam bir şekilde gelecek nesillere aktarmaktır. Kırşehir’in sahip olduğu önemli bir değer olan Cacabey Medresesini en kısa zamanda yeniden ibadete açma gayretindeyiz" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, ilgili şube müdürleri ve teknik ekibin de yer aldığı program, Vali Akın’ın yetkililerden tadilat çalışmaları hakkında bilgiler alması ve devam eden çalışmaları incelemesi ile sona erdi.

İHA

Kayseri Gündem
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