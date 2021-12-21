Vali Akın, 'Mobil İletişim tırı ile ülkemizin vizyon proje ve teknolojisi anlatılıyor'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ait mobil iletişim tırı Cacabey Meydanında ziyarete açıldı.

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  • Güncelleme: 21.12.2021 15:23
Vali Akın, 'Mobil İletişim tırı ile ülkemizin vizyon proje ve teknolojisi anlatılıyor'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ait mobil iletişim tırı Cacabey Meydanında ziyarete açıldı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ait mobil iletişim tırı Cacabey Meydanında ziyarete açıldı.

Kırşehir’de 4 gün kalacak mobil iletişim tırı ile ilgili konuşan Vali İbrahim Akın, mobil iletişim tırı ile vizyon proje ve teknolojide ulaşılan noktanın gözler önüne serildiğini söyledi. Vali İbrahim Akın milli, tarihi ve bilimsel zenginlikleri ile vizyon projelerinin yeni iletişim ve gösterim teknikleri kullanılarak sergilendiği mobil iletişim tırında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ait mobil iletişim tırını ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Akın, “Ülkemizin milli, tarihi ve bilimsel zenginlikleri ile vizyon projelerinin ileri teknoloji teknikleri kullanılarak sergilendiği, yüksek teknolojiyle donatılan mobil iletişim tırında holografik görüntüler vatandaşlarımızın beğenisine sunuluyor. Bütün vatandaşlarımızı, ülkemizin bilim ve teknolojide geldiği seviyeyi görme açısından önemli gördüğümüz mobil iletişim tırına davet ediyoruz.” dedi.

Cacabey Meydanında bulunan mobil iletişim tırı, 24 Aralık günü akşamına kadar vatandaşların ziyaretine açık bulunacak.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
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