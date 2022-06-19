Uzmanından 'zehirli hayvan' uyarısı

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, havaların ısınmasıyla birlikte bağ evlerinde görülmeye başlanan zehirli hayvanlarla ilgili yaptığı açıklamasında, 'Yazın müstakil eve göç edecekler ev içinde ve çevrede temizliğini yapmalı' dedi.

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  • 19.06.2022 11:35
  • Güncelleme: 19.06.2022 14:09
Uzmanından 'zehirli hayvan' uyarısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, havaların ısınmasıyla birlikte bağ evlerinde görülmeye başlanan zehirli hayvanlarla ilgili yaptığı açıklamasında, “Yazın müstakil eve göç edecekler ev içinde ve çevrede temizliğini yapmalı” dedi.

Ergül, eve geçecek vatandaşların mutlaka temizliklerini yapmaları gerektiğini söyleyerek, “Bu yıl yoğun bir kış dönemi yaşadık. Kış biraz uzun ve sert geçti. İlkbahar ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte tüm canlıların yani doğanın uyanmasıyla birlikte tabiatta da bir hareketlenme olmaya başladı. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusuna yatan yılan gibi soğukkanlı canlılarımız artık hem üreme için hem de beslenmek için tabiata çıkmaya başladılar. Özellikle de şehrimizin merkezine yakın bölgelere de yılanların gelmesi vakasını görüyoruz. Bunlar için de vatandaşlarımızı bir takım tedbirlere uymaları gerekiyor. Özellikle yaz döneminde bağ evlerine veya müstakil evlere göç biraz daha arttı. Bu evler kış boyunca kullanılmadığı için orada ister istemez kış uykusuna yatan yılan ve akrep gibi canlılar ister istemez insanlarımızı tedirgin ediyor veya ısırılma ya da sokulma gibi vakalarla da karşılaşılabiliyorlar. Bu dönemde canlıların tümü uyandığı için bağ evlerine göçecek vatandaşlarımızın da ister istemez evleriyle ilgili veya bodrum katlarında özellikle nemli, serin, kuytu bölgelerde yaşamlarını idame ettiren canlılarımız bulunmakta. Buraların bakım ve temizliğini veya kıştan kalma ağaç kırıntıları, ağaçtan dökülen yaprakları ve bahçe temizliklerini yapabilirler. Tabi ki bu canlılarında gıdaya ve yaşamaya ihtiyacı var. Eğer bahçeli bir evleri varsa evin ücra kısımlarına kap içerisinde su veya yemek artıkları bırakarak, hayvanların evlerine yaklaşmasını bu şekilde önleyebilirler. Bir diğer korunma yöntemimiz ise şu; evlerde kapı ve pencerelerin açık olması vatandaşlarımızı da dış ortamdan gelebilecek tehlikelere karşı açık hale getiriyor. Onun içinde kapılarımıza ve pencerelerimize sineklik dediğimiz ürünle güvenlik önlemlerini alabilir” dedi.

Otluk alanda bulunan kişilerin de uzun çorap ya da çizme giymesi gerektiğini söyleyen Akgün Ergül; “Kayserimizde yılan ve akrep gibi zehirli hayvanlarımız var. Ancak belgesellerde izledikleri gibi çok zehirli veya antikoru, ilacı olmayan bir zehirli hayvan türü de yok Kayseri’de. Genelde de yaz ayında olmamızdan dolayı sulak alanlara veya piknik tarzı yerlere gittiklerinde çimen ve otluk kısımlarda bu canlılar daha da çok görülmektedir. Çünkü havaların sıcak olduğu dönemlerde akşam serinlikte avlanan, gıda arayan canlılar bunlar. Havanın sıcak olduğu dönemlerde de yeşillik altında veya sıcak bölgelerde, kuytu yerlerde yaşamlarını idame ettiriyorlar. Bunun içinde özellikle pikniğe gittiklerinde bu tip yerlerde bulunacaklarsa veya avcılık yapacaklarsa çizme giymelerini, uzun çorap giymelerini ve koyu renk elbise giymelerini öneriyoruz. Böylelikle de kendilerini koruma altına alabilirler” ifadelerine yer verdi.

İHA

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