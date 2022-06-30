Uzmanı Uyardı: 'Kurban kesiminde KKKA'ya dikkat'

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Seyit Ali Büyüktuna, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin (KKKA) hayvan kanından ve vücut sıvısından da bulaştığını belirterek, kurban bayramında vatandaşların kurbanlık hayvanların vücut sıvıları kan ve dokularıyla korunmasız temas etmemesi önerisinde bulundu.

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  • 30.06.2022 11:04
  • Güncelleme: 30.06.2022 11:04
Uzmanı Uyardı: 'Kurban kesiminde KKKA'ya dikkat'
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Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Seyit Ali Büyüktuna, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin (KKKA) hayvan kanından ve vücut sıvısından da bulaştığını belirterek, kurban bayramında vatandaşların kurbanlık hayvanların vücut sıvıları kan ve dokularıyla korunmasız temas etmemesi önerisinde bulundu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Seyit Ali Büyüktuna, yaklaşan kurban bayramı öncesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi(KKKA) hakkında açıklamalarda bulundu. Büyüktuna yaptığı açıklamada; inek, koyun ve keçi gibi memeli hayvanların virüsün taşınabildiğini fakat hastalık belirtisi göstermedikleri için vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Kurban olarak kesilen hayvanların virüs taşıyıp taşımadığının bilinmediğine dikkat çeken Doç. Dr. Büyüktuna, önlem olarak eldiven takılması gerektiğini söyledi.

"Virüs taşıyan hayvanlarda bulguya rastlanamıyor"

Doç. Dr. Büyüktuna, hayvan ticareti nedeniyle virüsün hiç görülmediği bölgelere taşındığına dikkat çekip "Kırım Kongo Kanamalı Hastalığının önemli bir epistemolojik özelliği var. Özellikle yasal ve yasadışı hayvan ticaretinde hastalığın görülmediği bölgelerde görülmesine neden olabiliyor. Malum önümüzde Kurban bayramı var. Biz bu dönemlerde temkinli oluyoruz çünkü memeli hayvanlarda virüs taşınabiliyor. İnek, koyun, keçi gibi hayvanlarda virüs olmasına rağmen klinik bulgu vermeyebiliyor. Ancak virüse sahip olan hayvanların vücut sıvıları kan ve dokularıyla korunmasız temas risk oluşturabiliyor. Temel önerimiz bulaşta bu tip hayvanlarda virüs olsa da hastalık belirtisi göstermediği için kan yada dokularıyla temas ederken koruma önlemi olarak eldivenle çalışmalarını öneririz" şeklinde konuştu.

İHA

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