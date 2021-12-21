Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 2 kişi ekiplerden kaçmaya çalışırken yakalandı.

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  • Güncelleme: 21.12.2021 13:21
Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 2 kişi ekiplerden kaçmaya çalışırken yakalandı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 2 kişi ekiplerden kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine tespit edilen bir ikamete gitti. Polis ekiplerinin ikamete girdiğini gören M.K. ve O.B. kaçmaya çalıştı, her iki şahıs da kovalamaca sonucu yakalandı. Şahısların ikametinde yapılan aramalarda ise 7 parça halinde satışa hazır 445 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo ve 0,62 gram esrar maddesi bulundu.

Bulunan materyallere el konulurken, evde bulunan 4 şahsa işlem yapıldı. Şahıslardan M.K. ve O.B., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
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