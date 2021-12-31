Uyuşturucu taciri anne-kız, ortak operasyonla yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen anne-kız yakalandı.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 31.12.2021 11:02
Uyuşturucu taciri anne-kız, ortak operasyonla yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen anne-kız yakalandı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen anne-kız yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında F.S. isimli kadın ve kızı Ş.S.’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine ikamete operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramalarda 30 gram metamfetamin maddesi, 845 gram bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet pompalı tabir edilen tüfek bulundu.

Bulunan materyallere el konulurken, anne ve kızı da uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri İHH'dan yürek ısıtan faaliyetler

Kayseri İHH'dan yürek ısıtan faaliyetler

Hacılar'da 2021'de 62 bin metre imar yolu açıldı

Hacılar'da 2021'de 62 bin metre imar yolu açıldı

Vali Günaydın yeni yıl mesajı yayınladı

Vali Günaydın yeni yıl mesajı yayınladı

Büyükşehir'den yeni 'AKILLI' uygulamalar

Büyükşehir'den yeni 'AKILLI' uygulamalar

Öğrenci evlerine su parası desteği

Öğrenci evlerine su parası desteği

Başkan Büyükkılıç, muhtar toplantılarını Melikgazi ile bitirdi

Başkan Büyükkılıç, muhtar toplantılarını Melikgazi ile bitirdi

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

4
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

5
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

6
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Gülsoy: 'Kasım ayında 335 milyon 794 bin dolar ihracat yaptık'

Başkan Gülsoy: 'Kasım ayında 335 milyon 794 bin dolar ihracat yaptık'

Kocasinan, 1 yılda 7 bin 552 kilo elektronik atık ile 500 kilo atık pili ekonomiye kazandırdı

Kocasinan, 1 yılda 7 bin 552 kilo elektronik atık ile 500 kilo atık pili ekonomiye kazandırdı

DAHA FAZLA
KAYMEK'ten yılın son sergisi: 'Kayseri'm Sanat'

KAYMEK'ten yılın son sergisi: 'Kayseri'm Sanat'

Büyükşehir yeni yılda nöbette

Büyükşehir yeni yılda nöbette

Rektör Karamustafa, Türk Dünyasında Birliktelikte Turizmin Rolünü Anlattı

Rektör Karamustafa, Türk Dünyasında Birliktelikte Turizmin Rolünü Anlattı

Başkan Yalçın meslek lisesi öğrencileriyle buluştu

Başkan Yalçın meslek lisesi öğrencileriyle buluştu

Başkan Büyüksimitci: 'Kayseri ihracatta ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor'

Başkan Büyüksimitci: 'Kayseri ihracatta ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor'