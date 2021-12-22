Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi hakkında işlem yapıldı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 21.12.2021 günü Talas ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen (2) şahısın ikametinde yapılan aramada; (0,62) gram esrar, (445,00) gram metamfetamin, (1) adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak (2) şahsa “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak”, (2) şahsa “Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak” suçundan işlem yapılmıştır.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirilecektir.