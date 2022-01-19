Üşüyen yavruyu montunun arasında ısıtan gençten örnek davranış

Gaziantep’te 4 yaşındaki bir çocuğun köpeklerin saldırısına uğradığı olay sonrası sokak hayvanları gündemden düşmüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlık tarafından yasaklı ırklar ve sokak hayvanları için kimlik ve sahiplenme zorunluluğu getirildi. Ülke genelinde sokak hayvanlarına yönelik hassasiyet artarken, Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde 18 yaşındaki Gökhan Taşkın’ın örnek davranışı yürekleri ısıttı. İstanbul’dan dayısını ziyarete gelen Taşkın, Yavuz Selim Mahallesinde bulunan fırının önünde sokağa terk edilmiş halde bulduğu köpek yavrusuna sahip çıktı. Soğuk nedeniyle üşüyen ve aç olduğu anlaşılan yavruyu montunun arasında ısıtan genç, yavrunun karnını da doyurdu.

Köpek yavrusunu titrerken gördüğünü anlatan hayvan sever Tașkın, “Hayvanları çok seviyorum. Yavruyu o halde görmek yüreğimi sızlattı. Titriyordu ve çok küçüktü. Hemen ısıtıp karnını doyurmak istedim. Onların da bir can olduğunu unutmayalım” diye konuştu.

Çevredeki vatandaşların takdirini kazanan Gökhan Taşkın, köpek yavrusunu sahiplendiğini de sözlerine ekledi.