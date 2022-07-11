Ustanlar bayram iznine çıktı, duvarı sulamak muhtara düştü

Sivas'ın Gemerek İlçesi Şuğul Mahallesi Muhtarı, köyünde devam eden kamu yatırımının zayi olmaması için geliştirdiği sistemle duvar sulamasını kendisi gerçekleştirdi.

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  • 11.07.2022 10:21
  • Güncelleme: 11.07.2022 10:21
Ustanlar bayram iznine çıktı, duvarı sulamak muhtara düştü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Gemerek İlçesi Şuğul Mahallesi Muhtarı, köyünde devam eden kamu yatırımının zayi olmaması için geliştirdiği sistemle duvar sulamasını kendisi gerçekleştirdi.

Sivas’ın Gürün ilçe Karacalar deresi üzerinde dere ıslah çalışmaları çerçevesinde duvar örme işlemleri devam ediyor. Duvar çalışmaları devam ederken araya giren bayram tatili ile birlikte çalışan ustalar ve işçiler işlerini bırakıp memleketlerine döndüler. Yeni örülen duvarın sağlamlığı için belli zaman aralıklarında sulanması gerekiyordu. Aksi halde yapılan yatırımın zarar görmesi söz konusu olabilirdi.

Şuğul Mahallesi Muhtarı Yüksel Deveci örülen duvarın zarar görmemesi için bir sistem geliştirdi. Traktörünün arkasına yerleştirdiği bir su deposu ve ona bağladığı hidrofor sistemi ile duvarın bulunduğu bölgeye su taşıyıp duvarı sulamayı başardı.

Deveci vicdanen bunu yapmak zorunda olduğunu belirterek, “Karacalar deremiz dere ıslah çalışmasında duvar örgü işlemleri devam etmektedir. Ustalarımız yabancıdır, ustalarımız 6 günlük izinde memleketlerine gittiler. Bu görevde bana düştü. Vicdanen şuanda bu işi ben yapmaktayım. Bu yapı bizim milli servetimiz. Bir duvar susuz olmaz. İllaki bu duvarı sulamak zorundayız. Ben de Şugul Muhtarı olarak üzerime düşen bu görevi yenide getiriyorum. Duvarı sulamak için bir sistem kurdum. Mutluyum, huzurluyum” şeklinde konuştu.

İHA

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