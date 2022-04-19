Usta Yazar Vehbi Vakkasoğlu Nevşehir'de sevenleriyle buluşacak

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Ramazan-ı Şerif için özel olarak hazırlanan Ramazan etkinlikleri devam ediyor.

PAYLAŞ
  • 19.04.2022 17:05
  • Güncelleme: 19.04.2022 17:05
Usta Yazar Vehbi Vakkasoğlu Nevşehir'de sevenleriyle buluşacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Ramazan-ı Şerif için özel olarak hazırlanan Ramazan etkinlikleri devam ediyor.

Pek çok inceleme ve eğitim kitabının altında imzası bulunan Eğitimci - Yazar Vehbi Vakkasoğlu23 Nisan Cumartesi akşamı söyleşi etkinliğinde sevenleriyle buluşacak. Vakkasoğlu’nun söyleşisi öncesinde Grup Dergah sevilen ilahilerini Nevşehirliler için seslendirecek. Her hafta Türkiye’nin usta yazar ve sanatçılarının katıldığı etkinliklerin bu haftaki konukları ise Grup Dergah ve Yazar Vehbi Vakkasoğlu olacak.

23 Nisan Cumartesi akşamı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan program saat 21.30’da başlayacak.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Milletvekili Arık'tan Milletvekili Tamer'e yanıt:'Eksiklik sizin zihniyetinizde'

Milletvekili Arık'tan Milletvekili Tamer'e yanıt:'Eksiklik sizin zihniyetinizde'

Çopuroğlu: 'Vekillerimiz hür iradesiyle çıkıp istediğini söyleyebilir'

Çopuroğlu: 'Vekillerimiz hür iradesiyle çıkıp istediğini söyleyebilir'

Kayseri'de itikafa girilecek camiler belli oldu

Kayseri’de itikafa girilecek camiler belli oldu

Gürültü nedeniyle çıkan tartışmada komşusunu bıçaklayan sanıklara hapis cezası

Gürültü nedeniyle çıkan tartışmada komşusunu bıçaklayan sanıklara hapis cezası

Güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi gerekenler

Güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi gerekenler

Kar vaadinde bulunup 34 müşterisini dolandıran kuyumcuya 81 yıl hapis cezası

Kar vaadinde bulunup 34 müşterisini dolandıran kuyumcuya 81 yıl hapis cezası

Çok Okunanlar
1
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

2
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

3
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
İncesu Belediyesi'nden işçilere rekor zam

İncesu Belediyesi’nden işçilere rekor zam

6
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA… Araç, köprü üzerinden suya düştü

SON DAKİKA… Araç, köprü üzerinden suya düştü

Erdoğan'ın manda yoğurtlu tarifi sonrası satışlar patladı

Erdoğan’ın manda yoğurtlu tarifi sonrası satışlar patladı

DAHA FAZLA
Yardımsever vatandaş, çocuk ve kadınlara el uzatıyor

Yardımsever vatandaş, çocuk ve kadınlara el uzatıyor

'İsrail'e Lanet' konvoyu düzenleniyor

‘İsrail’e Lanet’ konvoyu düzenleniyor

Tüp patladı, ortalık savaş alanına döndü

Tüp patladı, ortalık savaş alanına döndü

Bünyan'da metruk binalar yıkılıyor

Bünyan'da metruk binalar yıkılıyor

Büyükşehir ve hayırsever işbirliği ile kedi-köpek evi

Büyükşehir ve hayırsever işbirliği ile kedi-köpek evi