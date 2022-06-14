Üst geçitten düşen kadın hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde üst geçitten aşağı düşen kadın hayatını kaybetti.

PAYLAŞ
  • 14.06.2022 13:47
  • Güncelleme: 14.06.2022 15:48
Üst geçitten düşen kadın hayatını kaybetti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde üst geçitten aşağı düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan bir üst geçitte meydana gelen olayda P.B. (41), yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, caddeyi trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde P.B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından P.B.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Öğretmenden meslektaşına hayat kurtaran müdahale

Öğretmenden meslektaşına hayat kurtaran müdahale

Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı açıldı

Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı açıldı

İş yeri açmak için internetten başvuruda bulunulabilecek

İş yeri açmak için internetten başvuruda bulunulabilecek

Korkulan oldu

Korkulan oldu

3. Akıllı Şehir buluşmaları gerçekleşecek

3. Akıllı Şehir buluşmaları gerçekleşecek

Tomarza 50 Yıl İlkokulu'ndan okuma bayramı etkinliği

Tomarza 50 Yıl İlkokulu'ndan okuma bayramı etkinliği

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

5
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

6
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adliye çıkışı husumetlisini öldüren sanık hakim karşısına çıktı

Adliye çıkışı husumetlisini öldüren sanık hakim karşısına çıktı

6'ncı kattan atlayan kişi yaralandı

6'ncı kattan atlayan kişi yaralandı

DAHA FAZLA
Ahmet Taş:'Bahar şenlikleri hakkı, ahlakı yok etmesin'

Ahmet Taş:'Bahar şenlikleri hakkı, ahlakı yok etmesin'

Benzine beklenen indirim geldi

Benzine beklenen indirim geldi

Bünyan Belediyesi Şadi Korkmaz Parkı hizmete açıldı

Bünyan Belediyesi Şadi Korkmaz Parkı hizmete açıldı

Derviş Güneş Ortaokulu öğrenci ve velileri kapatılma iddialarına karşın eylem yaptı

Derviş Güneş Ortaokulu öğrenci ve velileri kapatılma iddialarına karşın eylem yaptı

Furkan Mutlu Balkan Şampiyonu oldu

Furkan Mutlu Balkan Şampiyonu oldu