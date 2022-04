Üroloji Uzmanı Emin Öztürk: “Böbrek taşı önemli bir hastalıktır ve ihmal edilmemelidir”

Böbrek taşı, idrar yollarında oluşan böbrek kanalları ve böbreğin içerisinde tıkama gibi sorunlar çıkarabilen parçacıklardır. Özel Tekden Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Emin Öztürk, böbrek taşının oluşumu ve tedavi süreciyle ilgili bilgiler vererek, “Böbrek taşları 5 milimden ufaksa böbrek kanalından düşme ihtimali olabilir diyerek ilaç tedavisi, hareket, bol sıvı tüketme gibi tedaviler uyguluyoruz. Ancak 5 milimden daha büyük olan taşlarda böbrek kanalından geçme ihtimali düşük olduğu için ilaç tedavileri ve ameliyat öneriyoruz” diye konuştu.

‘BÖBREK TAŞI DİYETLE DE OLUŞABİLİR’

Böbrek taşı oluşumunun sebeplerine değinen Öztürk, “Çoğunlukla genetik bir tabanı vardır ve diyetle de bağlantısı olabiliyor. Özellikle az sıvı tüketen, kırmızı et fazla tüketen ve c vitaminini aşırı tüketen kişilerde daha fazla görebiliyoruz. Bunların hiçbirisini yapmadığı halde böbrek taşı oluşma ihtimali herkeste vardır. Genç erişkinlerde daha fazla görüyoruz. Çocukluk çağında da yaşlı hastalarımızda da görülebiliyor. Özellikle mesane taşları gibi taşlar prostata ve hareketsizliğe bağlı ve felç geçiren kişilerde daha fazla gördüğümüz oluyor. Böbrek ve üreter kanalı dediğimiz kanalda oluşan taşlarda her yaş grubunda görülebilir” ifadelerini kullandı.

‘BÖBREK KANALLARI TIKANDIĞINDA BÖBREK DOKUSUNDA HARABİYET ORTAYA ÇIKABİLİYOR’

Tedavi ve belirti sürecinden bahseden Öztürk, “Hastalarımız polikliniğe geldiğinde şiddetli ağrı, bulantı, kusma ve yan ağrıları gibi şikayetleri olabiliyor. Taşlar eğer 5 milimden ufaksa böbrek kanalından düşme ihtimali olabilir diyerek ilaç tedavisi, hareket, bol bol sıvı tüketme gibi tedaviler uyguluyoruz. Ancak 5 milimden daha büyük olan taşlarda böbrek kanalından geçme ihtimali düşük olduğu için ilaç tedavileri ve ameliyat öneriyoruz. Böbrek taşı önemli bir durumdur. Böbrek kanallarını tıkadığı takdirde böbreklerde genişleme, şişme ve böbrek dokusunda harabiyet ortaya çıkabiliyor. Bu da ilerleyen yaşlarda böbreğin dokusunun daha da bozulup fonksiyonsuz hale gelmesine sebep olabiliyor. Bazı hasta gruplarında böbrek fonksiyonlarını azaltmasa bile vücutta enfeksiyon hali ortaya çıkarıp, bunun da tüm vücuda yayılıp büyük rahatsızlıklar ortaya çıkardığını görüyoruz. Bazı hastalar böbrek taşı düşürmek için gilaburu suyu gibi bazı sıvılar kullanıyorlar. Önermiyor değiliz ancak bunların temelindeki mantık böbrek kanalının boyutlarından küçük olan taşların sıvı alımıyla böbrek kanalından geçebilmesine yardımcı olmaktır. Yoksa bu tür sıvıların taşı eritme gibi bir ihtimali yoktur. Bunlar tüketilince daha fazla sıvı alınmasıyla idrara da sık çıkılıyor. Böylece taşı iterek böbrek kanalından geçebilecek boyuttaysa düşmesine yardımcı olabiliyor” şeklinde konuştu.