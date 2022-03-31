Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Eğitim Koordinatörü Samet Ünlü, “Ramazan ayı çocuklar için ibadet olmanın yanında aynı zamanda bir kültürdür” dedi.

Yaklaşan Ramazan ayı öncesi öğrenci velilerinin en çok merak ettiğini sorulardan biri orucun öğrencilerinin eğitimini nasıl etkileyeceği oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Eğitim Koordinatörü Samet Ünlü, çocukların oruç ile ilişkisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ünlü yaptığı açıklamada, “Her aile farklı dinamiklerle inşa edilir. Ailelerin dünya görüşleri ve dini inançları bu dinamiklerdendir. Ancak herkes için ortak olan bilişsel gelişim evreleridir. Çocuklar henüz somut işlemler dönemini tamamlamadığından oruç çocuklara soyut değil somut kavramlarla anlatılmalıdır. Ramazan ayı çocuklar için ibadet olmanın yanında aynı zamanda bir kültürdür. Sahura kalkmak, niyet etmek, aileyle birlikte iftar sofrasına oturarak oruç açmak bu kültürün bileşenleridir. Dayanışma, empati (tokun açın halinden anlaması ya da oruçlunun yanında bir şey yiyip içmeme) gibi kavramları öne çıkararak orucu anlatmak daha faydalı olacaktır. Çocukların oruç tutup tutmamasının doğruluğu tamamen ‘fizyolojik, psikolojik ve dini açıdan’ farklılık gösterir. Bu üç faktörün bireysel ve ailesel yönden onay verdiğini düşünüyorsanız oruç tutmak 10 yaş ve üstü çocuklar için uygundur” dedi.