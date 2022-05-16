Üniversitede 'Sıfır Atık Çalıştayı' düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, Sıfır Atık Kulübü tarafından 'Gönüllü Gençlerle Temiz Gelecek' projesi çerçevesinde Sıfır Atık Çalıştayı düzenlendi.

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  • 16.05.2022 15:34
  • Güncelleme: 16.05.2022 15:34
Üniversitede 'Sıfır Atık Çalıştayı' düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, Sıfır Atık Kulübü tarafından ’Gönüllü Gençlerle Temiz Gelecek’ projesi çerçevesinde Sıfır Atık Çalıştayı düzenlendi.

Üniversite Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde açılışı yapılan ve alanında uzman konuşmacıların yer aldığı çalıştaya, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Üniversite Atık Yönetimi Koordinatörü Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli ile öğrenci katıldı. Resim sergisinin de yer aldığı çalıştayın açılış programında konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; sıfır atık projesinin, atık oluşumunun önlenmesi, azaltılması ve oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümü ile hammadde ve enerji tasarrufu sağlanması; gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla yola çıkılan bir çevre hareketi olduğuna vurgu yaptı. Üniversitede yürütülen sıfır atık çalışmalarına da değinen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Atık Yönetim Koordinatörlüğünün, 4 yıl boyunca toplam 37 ton kağıt toplayarak 628 ağacın kesilmesini engellerken, 8 ton plastik atık toplayarak 20 bin 707 Litre ham petrol tasarrufuna, 4 ton cam atık ve 7 ton metal toplayarak, toplamda 16 ton ham madde tasarrufuna katkıda bulunduğunu aktardı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin, Türkiye’de sıfır atık uygulaması olan Üniversiteler arasında öncü bir Üniversite olarak yer aldığını da söyleyen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu konuşmasını çalıştayda emeği geçenlere teşekkür ederek ve başarılı bir çalıştay temennisiyle sonlandırdı.

Açılış programı, katkıda bulunan katılımcılara plaket verilmesinin ve çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

İHA

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