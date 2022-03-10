Üniversitede 'Hayati İnanç ile Hayati Meseleler' söyleşisi yapıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde Yazar Hayati İnanç'ın sunumuyla 'Hayati İnanç ile Hayati Meseleler' adlı söyleşi gerçekleştirildi.

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  • 10.03.2022 11:26
  • Güncelleme: 10.03.2022 11:26
Üniversitede 'Hayati İnanç ile Hayati Meseleler' söyleşisi yapıldı
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde Yazar Hayati İnanç’ın sunumuyla ’Hayati İnanç ile Hayati Meseleler’ adlı söyleşi gerçekleştirildi.

Yoğun ilgiyle takip edilen söyleşiye, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve program paydaşlarından Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve TÜGVA Niğde İl Temsilcisi Burak Yaşar’ın açılış konuşmaları ile başlayan etkinlikte Yazar Hayati İnanç, program katılımcıları ile sohbet gerçekleştirerek pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Açıklamalarına; “İnsanın kıymeti cisminde değildir. Cisim bir taşıyıcıdır. İnsan kendini sadece bir bedenden ibaret sayarsa hıyanet içindedir” diyerek başlayan Yazar Hayati İnanç geçmişteki değerli yazarların hayatlarından da örnekler vererek açıklamalarını sürdürdü. Mizahın, zekanın mirası olduğunu ifade eden Yazar Hayati İnanç, “Son zamanlarda biraz mizahsız kaldık. Mizah biraz da kelime işidir. Kelime bol olursa mizah yapabilirsiniz” diyerek dilin mizahın ortaya çıkmasındaki yerinin de önemli olduğunu aktardı. Anılarından da bahsederek program katılımcılarıyla paylaşan Yazar İnanç açıklamalarını, kültürden uzak kalmamamız gerektiğini ifade ederek ve Hz. Muhammed (S.A.V.) hakkında yazılmış olan beyitlerden örnekler vererek sonlandırdı.

Yoğun katılımla gerçekleşen program sonunda, Yazar Hayati İnanç’a Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu tarafından günün anısına hediye takdim edildi.

İHA

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