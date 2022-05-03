Uluslararası öğrencilerle rengârenk bayram kutlaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte eğitim öğretim gören uluslararası öğrencilerle bayramlaşarak, yabancı öğrencilerin bayram coşkusuna ortak oldu.

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  • 03.05.2022 16:14
  • Güncelleme: 03.05.2022 17:49
Uluslararası öğrencilerle rengârenk bayram kutlaması
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte eğitim öğretim gören uluslararası öğrencilerle bayramlaşarak, yabancı öğrencilerin bayram coşkusuna ortak oldu.

Başkan Büyükkılıç, Sahabiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren Medeniyetin Burçları Derneği’nde Uluslararası Öğrencilerle Bayramlaşma Programı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Sevgili öğrencilerimiz, ülkemizi ve şehrimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah bir gönül ve kültür elçisi olarak şehrimizden ayrılırsınız. Bir bayramı idrak ediyoruz. İslam Âlemi’nin bayramını tebrik ediyor, insanlığın kurtuluşuna vesile olsun” dedi.

Konuşması sırasında kravatını göstererek, “Kravat eğik olmuş önemli değil, önemli olanın adamın kendisi eğik olmamalı” diyen Büyükkılıç, Yunus Emre’nin hocası Tapduk Emre’nin hikâyesini anlatarak, “Yunus Emre, Tapduk Emre’nin dergâhına her gün bir odun getirirmiş, odun da dümdüz, eğik değilmiş. Demişler ‘nereden buluyorsun bu düzgün odunları, neden eğik odun gelmiyor’ deyince, ‘bu kapıdan eğik odun girmez’ demiş. Yani hep düzgün olacak. Kravatımız da karakterimiz de düzgün olacak” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve dernek üyelerinin de katıldığı programda Başkan Büyükkılıç, yöresel kıyafetleri ile rengârenk görüntü oluşturan yabancı öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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İHA

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