Uluslararası Öğrenci Akademisi dönemi tamamladı

Kasapa Restaurant’ta düzenlenen sertifika programına Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Öztürk, Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Nevzat Ak, Kızılay Kayseri İl Başkanı Cafer Beydilli ve çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci katıldı. Programda, onlarca farklı ülkeden üniversite eğitimleri için Kayseri’de bulunan öğrencilerin bulunması renkli anların yaşanmasına vesile oldu.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Azerbaycan uyruklu Ramazan İsmayilov Kur’an tilavetini gerçekleştirdi. Daha sonra programın açılış konuşmasını Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun yaptı. Bu yıl gerek Erciyes Üniversitesi ve gerekse diğer üniversitelerden mezun olan yabancı uyruklu öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileyen Dursun, gittikleri ülkelerde ailelerine ve dostlarına Türkiye’den ve Kayseri’den kucak dolusu selam götürmelerini istediğini ifade etti.

Dursun konuşmasında Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile birlikte yürüttükleri Uluslararası Öğrenciler Akademisinin 16 haftalık eğitimlerin ardından tamamlanmasından büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Uluslararası Öğrenciler Akademisini Kayseri’de 10 yıldır yürüttüklerini, bu yılda 16 hafta devam eden eğitim-öğretim dönemini başarılı bir şekilde tamamladıklarının altını çizdi. Bu yıl, 16 farklı kategoride eğitimlerin verildiğini kaydeden Dursun, bu kapsamda eğitimlerin yanı sıra çeşitli kültürel etkinlikler de gerçekleştirildiğini vurguladı. Kültür ve Tarih gezileri kapsamında, Türkiye’nin ve Kayseri’nin çeşitli yerlerine kültür gezileri düzenlediklerini belirtti. Kayseri dışında, Diyarbakır, Mardin, Urfa gibi şehirlerimizi kapsayan kültür gezisini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Aynı şekilde Bilim ve Teknoloji, Temel Fotoğrafçılık, Ekonomi ve Dış Ticaret gibi bazı derslerde de Teknik Geziler gerçekleştirildiğinin ifade etti. Bu sayede öğrencilerimizin Türkiye ve Kayseri ile ilgili bilgi ve kültürlerini geliştirmelerini amaçladıklarını anlattı. Özellikle Teknofast’ta yapılan projelerinin yarı finale çıktığını ve yarı finali de geçerek finalde yarışmayı umut ettiklerini vurguladı. Yine Sağlık Bilimleri alanında öğrencilere İlk Yardım eğitimleri verilerek öğrencilerin ilk yardım konusunda bilgilenmeleri ve sertifikalarını almalarının sağlandığını vurgulayarak, Akademi kapsamında emeği geçen eğitimci hocalara da teşekkürlerini ifade etti.

Programda konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Öztürk’te konuşmasında öğrencilerin burada aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirerek ülkelerinde birer kültür elçisi olacaklarına inandığını ifade etti. Programlarda emeği geçenlere teşekkür ettiğini ifade etti.

Uluslararası Öğrenciler Akademisi sertifika töreninde bir konuşma yapan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında, Uluslararası Öğrenciler Akademisi Mezuniyet töreninde öğrencilerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin gönül elçilerimiz olduğunu vurgulayarak, bu anlamda her zaman öğrencilerin yanında olduklarını, yabancı uyruklu öğrencilerin de kendilerini ülkelerinde gibi hissetmeleri için gayret gösterdiklerini belirtti. Bundan sonraki yıllarda da gerek akademiye gerekse öğrencilere desteklerinin devam edeceğini vurgulayarak akademi çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti. Akademi eğitimlerini tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Programın son bölümünde, Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nde ders veren eğitimci hocalara plaketleri takdim edildi. Ardından da eğitimlerini tamamlayan öğrencilere mezuniyet sertifikaları verildi.